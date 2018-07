Concertos na serra Começa amanhã (30) a 43ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão, o principal evento de música erudita do País. Até 29 de julho, quem resolver subir a serra e enfrentar temperaturas de um dígito tem uma recheada programação para escolher. Além disso, a Sala São Paulo recebe, aos domingos, concertos que fazem parte do festival. O intercâmbio começa já neste domingo (1), às 11h, com a Orquestra do Teatro Nacional Claudio Santoro, de Brasília, com o Trio Smetana, sob regência de Claudio Cohen. No Programa, Santoro, Beethoven, Debussy e Stravinsky. GC