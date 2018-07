Concessão da Nova Luz é aprovada na Câmara de SP

A rapidez ocorreu após o governo costurar acordos com as principais lideranças do ?centrão?. Como contrapartida, vereadores querem propor mudanças no projeto por meio de emendas. Os parlamentares também colocarão em pauta projetos pessoais. Até o final de abril, o governo quer votar em segunda e definitiva discussão a concessão de bairros, o Nova Luz, e o projeto de incentivos fiscais para os futuros concessionários. Vereadores do centrão devem agora aumentar a pressão por cargos, principalmente nas subprefeituras.

O líder de governo, José Police Neto (PSDB), disse que não existe acordo com a composição de cargos. ?Os acordos de líderes são somente para a votação de projetos, com a possibilidade de apresentação de emendas.? Ele declarou que vai trabalhar para votar os projetos prioritários do governo. Às 20h04, porém, quando fazia o encaminhamento, o segundo secretário da mesa diretora, vereador Milton Leite (DEM), falou em cargos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.