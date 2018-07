Concessão de crédito tem queda de 5% em outubro, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, acredita que a média diária de concessões de crédito no país deve amargar uma queda de 5 por cento em outubro. "Os dados gerais de crédito mostram que as médias diárias de empréstimos do sistema caíram um pouco... começaram caindo bastante, 18 por cento, depois 15 por cento, 13 por cento, e no final do mês a tendência é de queda de cerca de 5 por cento", afirmou Meirelles durante audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. Em setembro, a média diária das concessões de crédito oferecidas pelo sistema financeiro do país registrou uma alta de 4,9 por cento. Nos últimos 12 meses, o avanço foi de 9,9 por cento, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Banco Central sobre o mercado de crédito brasileiro, em 22 de outubro. "Sim, há uma queda, mas não existe paralisação", afirmou Meirelles. (Por Renato Andrade)