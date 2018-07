Concessão de floresta pode gerar 600 empregos

A audiência atraiu cerca de 250 pessoas. A área a ser licitada, às margens da Transamazônica, será de 210 mil hectares e fica entre os Rios Tapajós e Madeira. Antonio Hummel, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, diz que devem ser gerados pelo menos 600 empregos diretos com a concessão. "Se houver industrialização, ou seja, o beneficiamento da madeira dentro do município, esse número de empregos tende a ser três vezes maior", afirma.

Nos últimos dois anos, as ações de combate ao desmatamento ilegal fizeram com que 90% das madeireiras e serrarias no município fechassem as portas. "Eram 200 madeireiras, hoje não restam 20", lamenta o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco (PMDB-PA), cético em relação à geração de empregos na região com a concessão.