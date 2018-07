Concessão de vistos pelos EUA sobe 24% em um ano

O maior aumento em julho, sobre o mesmo mês do ano anterior, foi verificado no consulado do Rio de Janeiro (50%), com 25.1218 vistos concedidos. A média na capital fluminense em julho foi de 1.256 requerimentos por dia.

Os dados divulgados nesta segunda-feira pela embaixada norte-americana mostram também que a média de pedidos diários cresceu em São Paulo para 2.175, alta de 26% em comparação a julho de 2011. O menor avanço foi observado no Recife, para 294, o que representou queda de 7% no período. O tempo médio de espera para o agendamento foi de dois dias em São Paulo e no Recife e de um em Brasília e no Rio de Janeiro.