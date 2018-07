Concessão teve ganho de R$ 2 bi com mudança A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), que regula as concessões de rodovias de São Paulo, instaurou procedimento que revelou irregularidades na extensão de dez contratos. As alterações contratuais permitiriam que os consórcios ganhassem o equivalente a R$ 2 bilhões, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.