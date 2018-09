Concessionária efetua limpeza da Rodovia dos Imigrantes A concessionária Ecovias informou que deu início à limpeza da Rodovia dos Imigrantes, na região de São Bernardo do Campo (SP), onde um engavetamento envolvendo cerca de 300 veículos deixou uma pessoa morta e 51 feridas, na tarde de ontem. Amanhecendo o dia, a Polícia Rodoviária Estadual avaliará a via para checar se há condições de tráfego. No momento a pista norte está bloqueada.