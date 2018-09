Concessionária libera tráfego na BR-277 sentido Foz O tráfego na rodovia BR-277, que liga o porto de Paranaguá a Foz do Iguaçu, no Paraná, foi liberado às 21h de ontem, no sentido Foz do Iguaçu, quatro horas após ter sido interditado na altura do km 26. A ponte sobre o Rio Sagrado sofreu danos estruturais em função das chuvas fortes que atingiram o Estado.