Concessionárias da CCR recorrerão de decisão da Justiça suspendendo liminar sobre pedágios

Em comunicado enviado ao mercado, a CCR disse que as concessionárias recorrerão da decisão e que "as ações judiciais propostas pelas concessionárias prosseguem seu curso, para julgamento do mérito da discussão".

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu as decisões em favor de concessionárias da CCR e da Ecorodovias que reconheciam direito à aplicação de reajuste de pedágios previsto em contrato de concessão.

(Por Priscila Jordão)