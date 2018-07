Concessionárias preveem ações pontuais em rodovias Mesmo com a ameaça das centrais sindicais em paralisar trechos de rodovias paulistas nesta quinta-feira, 11, no Dia Nacional de Luta, as principais concessionárias do Estado preveem medidas pontuais para minimizar os problemas que a manifestação pode causar em suas estradas. Como a coordenação do movimento de trabalhadores não divulgou quais rodovias terão o trânsito interrompido, as empresas afirmam que as ações consistirão em monitorar o movimento e informar o usuário sobre eventuais problemas.