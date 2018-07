Concessões de 43 usinas poderiam ser renovadas por lei antiga

Essas 43 usinas têm potência combinada de cerca de 4,8 mil megawatts (MW), ou ao redor de 4 por cento da capacidade total instalada no Brasil.

A mudança no regime de renovação significa que, se antes elas teriam direito a mais uma prorrogação com tarifa cheia, agora, ao optar pela renovação, essas hidrelétricas terão de se sujeitar à redução no preço de venda da energia na tarifa pelos investimentos já amortizados.

A lista com as 123 usinas foi divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta quinta-feira e os concessionários dessas usinas terão que manifestar o interesse em renovar as concessões até 15 de outubro. A relação das 43 concessões que poderiam ser renovadas pela regra antiga foi obtida pela Reuters junto ao órgão regulador.

A Cemig tem 20 usinas afetadas pela medida provisória, sendo que quatro delas --as hidrelétricas São Simão (1.700 megawatts), Jaguara (424 MW), Miranda (408 MW) e Dona Rita (2,4 MW)-- ainda poderiam ter a renovação de acordo com a regra anterior, por mais 20 anos.

No caso da Cesp, além de Ilha Solteira (3.444 MW) e Jupiá (1.551 MW), a usina hidrelétrica Três Irmãos (807,5 MW) também é afetada pela MP 579, sendo que esta última teria a possibilidade de mais uma renovação conforme a regra anterior, mas agora ficou submetida à nova legislação.

A Chesf, do grupo Eletrobras, terá que se manifestar sobre 12 usinas, enquanto Furnas tem cinco e Eletronorte tem Coracy Nunes na lista total de usinas que entraram nas regras da MP.

Copel, Emae, Celesc, Celg, CEEE-GT, Energisa e indústrias autoprodutoras como Celulose Irani, Novelis do Brasil e Klabin também têm usinas na lista.

No caso da Emae, a usina de Henry Borden (889 MW), por exemplo, está entre as que teriam direito à renovação pela lei antiga, mas entraram no escopo da MP.

(Reportagem adicional de Anna Flávia Rochas, em São Paulo)