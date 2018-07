Concessões em infraestrutura somarão R$100 bi em 2014/15, diz fonte

"A expectativa é da contratação de 100 bilhões (de reais) em 2014 e 2015 no programa de concessões federal apenas em logística e geração e transmissão de energia elétrica", disse a fonte, acrescentando que não entraram no cálculo projetos de petróleo e gás, que não têm previsões de leilões neste ano.

Em 2013, o valor contratado em projetos de concessão somaram 80,3 bilhões de reais, segundo dados Ministério da Fazenda. A média estimada em 2014 e 2015, de 50 bilhões de reais, é inferior em quase 40 por cento ao valor do ano passado, quando foram realizados 18 leilões nas áreas de transportes, energia e petróleo. O valor inclui ainda cinco autorizações de terminais em portos de uso privativo.

Entre os projetos previstos para serem licitados em 2014 estão o trecho de ferrovia ligando as cidades de Lucas do Rio Verde (MT) a Campinorte (GO) e alguns trechos rodoviários, como da BR-163.

A projeção oficial do governo federal sobre o investimento nas licitações a serem feitas até o fim do próximo ano será divulgada até o fim de maio, segundo a fonte.

Investimentos em infraestrutura contratados são aqueles que foram licitados, possuem cronograma de entrega do empreendimento e com execução das obras em andamento. Isso significa também que o desembolso total dos investimentos não ocorreu ainda.