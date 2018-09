Conciliador incansável, Temer é liga para aliança com PT

Tido como um "líder nato" por aliados, Temer acumula as presidências da Câmara dos Deputados e do PMDB, um dos maiores partidos do país, com aproximadamente 2 milhões de filiados, vários ministérios e governos estaduais e as maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado.

"É um homem de grande experiência política, responsável pela união do PMDB, maior partido do Brasil", disse o presidente do Senado e ex-presidente da República, José Sarney (AP). "É um grande conciliador."

"Ele não é um mito como o Ulysses Guimarães. Ele é real. Há 10 anos comanda o PMDB", comentou o líder da sigla na Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (RN).

Embora acumule elogios de aliados por sua habilidade de articulação, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o PMDB tem experimentado divisões sérias, entre elas a representada por grupos ligados aos tucanos e aos petistas. Mesmo nestas eleições, parte do partido deve seguir com o presidenciável do PSDB, José Serra.

Fora da legenda, que costuma ser criticada por práticas de fisiologismo, também não há unanimidade em torno de Temer.

No fim do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu que Dilma pudesse escolher seu companheiro de chapa de uma lista de três nomes a serem indicados pelo PMDB. Isso num momento em que o nome da ala dominante peemedebista já era o do presidente da Câmara.

O PT apressou-se em desfazer o mal-entendido para que não houvesse um divórcio entre os dois partidos. Em maio deste ano, a Executiva da legenda aprovou indicação prévia de Temer para ocupar a vaga de vice.

O presidente do PMDB é descrito como um homem que não gosta de briga. Talvez por isso tenha sido reeleito à Presidência do partido com a quase totalidade dos votos dos convencionais.

"Ele busca a conciliação à exaustão. Ele é incapaz de entrar em briga. Não é de agressão", afirma Alves.

Prova de que Temer não aprova o confronto, segundo o líder na Câmara, é a mania de cruzar as mãos num gesto de defesa quando sente-se acuado.

"Quando começa a se sentir exposto, fica num entrelaçar de mãos. Cruza, descruza", conta.

As mesmas mãos foram lembradas por Temer em discurso recente, proferido ao lado do presidente Lula, ao rememorar a infância em um sítio no interior de São Paulo.

"Eu, criança ainda, ajudava na colheita. E me aprazia muito, me agradava muito colher o algodão, porque o algodão é uma coisa fofa. O café, não. Você tinha que puxar o galho, né? E aquilo às vezes machucava a mão", lembrou Temer.

Coincidência ou não, compunha a mesa da cerimônia o presidente da Associação Brasileira dos Produtores do Algodão (Abrapa).

No mesmo discurso, Temer, nascido em Tietê (interior de São Paulo), confessou o choque sentido ao se mudar para a capital em tempos de industrialização. Nas palavras do deputado, houve um "conflito" entre os dois mundos.

"É claro que ao longo do tempo é que eu fui compatibilizando as duas ideias na minha cabeça", reconheceu.

O registro é emblemático. Temer aprendeu desde cedo a equilibrar ideias contrárias. Os postos ocupados hoje são reflexos dessa capacidade.

Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), mestre e doutor na mesma área pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), já está no sexto mandato de deputado federal, o primeiro deles, na época da Constituinte.

É presidente da Câmara dos Deputados pela terceira vez.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Bruno Peres)