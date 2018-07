Concílio reviu regras da Igreja O Concílio Ecumênico Vaticano 2.º reuniu, entre 1962 e 1965, os bispos da Igreja Católica na sede do Vaticano. Eles debateram, em uma série encontros, temas como as liberdades dos padres, as posições com relação aos costumes sociais, os rituais das missas e a relação da Igreja com outras religiões. Os encontros resultaram numa série de diretrizes, documentadas em quatro constituições, três deliberações e nove decretos. A missa, por exemplo, deixou de ser obrigatoriamente em latim. As reuniões ocorreram sob a liderança dos papas João XXIII e Paulo VI.