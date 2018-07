Conclave começa com fumaça preta; Scola e Odilo teriam mais votos

A contagem é secreta, mas, segundo o jornal La Repubblica, o arcebispo de Milão, Angelo Scola, saiu na frente, seguido pelo arcebispo de São Paulo, Odilo Scherer. Em terceiro lugar estaria o arcebispo de Budapeste, Peter Erdö, cuja candidatura teria se fortalecido ontem após o embate, na véspera, entre integrantes contra e a favor da Cúria (mais informações na pág. A14).

Os 115 cardeais eleitores - 60 da Europa, 19 da América Latina, 14 da América do Norte, 11 da África, 10 da Ásia e 1 da Oceania, representando no total 48 países - foram isolados ontem, às 17h34, quando o mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, monsenhor Guido Marini, fechou as portas da Capela Sistina.

"Extra omnes!" (Todos para fora), ordenou monsenhor Marini em voz alta, enquanto todos os assessores, funcionários, guardas suíços e o secretário do Colégio Cardinalício, arcebispo Lorenzo Baldisseri, e ele mesmo, o mestre de cerimônias, deixavam os cardeais diante da tela Juízo Final, de Michelangelo, para elegerem o sucessor de Bento XVI.

Os cardeais chegaram em procissão cantando a Ladainha dos Santos, invocações dirigidas a Maria, aos apóstolos e aos mais importantes do calendário litúrgico, para pedir sua intercessão na hora de escolher o papa. A procissão, que tinha à frente uma grande cruz e um exemplar dos Evangelhos, durou 15 minutos. Às 16h15, os cardeais entoaram as estrofes do hino Veni Creator Spiritus (Vem, Espírito Criador) para implorar as luzes do Espírito Santo.

O presidente da cerimônia, cardeal Giovanni Battista Re, membro mais velho do colégio de eleitores, leu então o texto do juramento, no qual os cardeais se comprometem a obedecer todas as regras do conclave, entre elas a exigência de sigilo total sobre tudo o que acontece durante o processo, e o compromisso de votar naquele que, perante Deus e sua consciência, parece ser o mais indicado para ocupar a cadeira de São Pedro.

Feita a introdução, com os termos gerais do compromisso, os cardeais fizeram uma fila, por ordem de precedência - 4 cardeais-bispos, 81 cardeais-presbíteros e 30 cardeais-diáconos - para formalizar sua adesão pessoal ao juramento. "Deus me ajude, assim como estes Santos Evangelhos, sobre os quais ponho a minha mão", jurou cada um.

Sondagem inicial. O primeiro escrutínio, realizado à tarde, após uma meditação com as portas fechadas, serviu como sondagem preliminar das tendências. E terminou sem a definição do papa.

A fumaça negra subiu da chaminé da Capela Sistina 40 minutos depois do que se esperava, em comparação com conclaves anteriores. Hoje, haverá quatro escrutínios - dois pela manhã e dois à tarde. A fumaça branca anunciará a eleição do papa logo após o escrutínio em que um dos candidatos obtiver os votos necessários e aceitar a escolha.