Conclave inicia-se em meados de março

O conclave para eleger o sucessor de Bento XVI será iniciado em meados de março, na Capela Sistina, afirma o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi. Será a primeira vez, em sete séculos, que um encontro desse gênero ocorre com o ex-pontífice vivo. "O conclave não pode ter início antes de 15 de março. Pode começar nos dias 15, 16, 17, 18 ou 19", informou ontem o porta-voz, que vem dando detalhes diários do processo eleitoral para a escolha do novo líder da Igreja Católica.

Para a eleição, os cardeais se reúnem em um prazo de, no mínimo, 15 dias - e no máximo, 20 - após a morte ou renúncia de um papa. Bento XVI anunciou na segunda-feira que deixará o trono de Pedro no dia 28 de fevereiro. Dos 116 cardeais com menos de 80 anos no dia 15 de março e com poder de voto, 60 são europeus, 28 italianos e 19 da América Latina. Entre eles estão cinco brasileiros, três mexicanos e dois argentinos.

Rituais. Rompendo com a tradição dos conclaves desse tipo, este não dedicará tempo a homenagens, missas de luto ou transmissão de cerimônias para o mundo todo, como ocorreu em 2005 após a morte de João Paulo II.

Durante seus dois mil anos de história, a Igreja Católica modificou várias vezes o ritual para a designação de um papa, até chegar à fórmula atual. Nada no Evangelho indica como escolher um sucessor na Santa Sé.

A definição atual do colégio eleitoral veio em 21 de novembro de 1970, com Paulo VI: a idade limite de um cardeal para votar é de 80 anos e o número máximo de cardeais eleitores é 120. João Paulo II confirmou essas regras em fevereiro de 1996.

Previsão. Nos últimos anos, a internacionalização crescente do colégio de cardeais tornou cada vez mais aleatória qualquer previsão sobre quem seria escolhido. A maioria dos 116 cardeais chegará nos próximos dias a Roma para participar de reuniões fechadas com os cardeais "não eleitores" - encontros sem limite de tempo. O grupo inclui seis novos cardeais nomeados em novembro de 2012.

Ao convidar para participar do grupo de candidatos à sucessão de Bento XVI esses religiosos, alguns vindos de países em conflitos graves e fora do velho continente, o papa renunciante indiretamente respondeu às críticas de "eurocentrismo" recebidas no início do ano depois de nomear 22 novos cardeais em fevereiro, dos quais 16 eram europeus - e sete deles, italianos.

Fontes diplomáticas latino-americanas preveem que a nova eleição será rápida, antes mesmo da Missa do Domingo de Ramos, em 24 de março, um dos momentos mais importantes da Semana Santa e do ano litúrgico. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS