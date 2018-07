Conclusão de inquérito sobre remédio pode ser adiada

O prazo para a conclusão das investigações terminava hoje, mas, segundo a responsável pelos inquéritos, delegada Herta Coimbra, é necessário aguardar a conclusão das análises físico-químicas realizadas em cinco amostras do medicamento e da matéria prima usada na manipulação. Laudo parcial da Fundação Ezequiel Dias (Funed) já mostrou que foi usado um anti-hipertensivo na produção do Secnidazol, mas a instituição ainda analisa a quantidade da substância errada usada no medicamento para emitir o laudo definitivo.

A delegada aguarda também a conclusão da perícia feita nas vísceras de oito vítimas que foram exumadas nos dias 21 e 22 de dezembro. A análise está a cargo do Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte e a previsão é de que os laudos fiquem prontos no fim do mês. O proprietário da Fórmula Pharma, Ricardo Luís Portilho, pode ser indiciado por homicídio.