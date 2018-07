Concordata está no STF O primeiro acordo como Brasil, proposto pela Igreja em 2007, falava na obrigatoriedade do ensino de religião em escolas públicas, acesso às reservas naturais para missionários e isenção de impostos à Igreja. Bento XVI esperava assinar o documento durante sua visita ao Brasil naquele ano. Mas a diferença de posição com o governo brasileiro impediu um acordo.