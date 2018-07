CONCORRÊNCIA LEAL Os criativos ceviches do chef Dagoberto Torres, do Suri, ganharam seis novos concorrentes, entre pratos frios e quentes. A 'Gallina Campesina' (foto, R$ 31) é confitada na gordura de porco e servida com canjica cremosa, ervilha torta e batata. R. Mateus Grou, 488, Pinheiros, 3034-1763. 19h/0h (6ª, 20h/1h; sáb., 13h/17h e 20h/1h; dom., 13h/17h). Cc.: todos.