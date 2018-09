Concorrência para corredor SP-Itapevi será na quarta Está marcada para às 10h30 de quarta-feira a sessão pública de abertura dos envelopes das empresas interessadas em desenvolver os projetos básico e executivo de parte do corredor de ônibus entre Butantã, na zona oeste da capital paulista, e Itapevi, na Grande São Paulo. O evento ocorrerá na unidade da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O contrato refere-se ao trecho, de cinco quilômetros, entre o futuro terminal metropolitano Itapevi e a estação Jandira, da Linha 8 (Diamante) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Segundo a EMTU, o corredor terá ao todo 33 quilômetros de extensão, abrangendo Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e São Paulo. A linha ligará o terminal metropolitano Itapevi à futura estação Butantã, da Linha 4 (Amarela) do Metrô.