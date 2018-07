Concorrência para vagas nas federais abre na 2ª

Nesta primeira edição de 2013 - haverá outra no segundo semestre -, há vagas para mais de 3,7 mil cursos de 101 universidades públicas e institutos federais de educação tecnológica.

As três universidades federais paulistas - de São Carlos, do ABC e a Unifesp - fazem parte do sistema. Entre a mais desejadas está a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde todo o sistema de ingresso é feito pelo Sisu.

Mas o candidato que ainda não está seguro da escolha não precisa se preocupar. Ele poderá fazer até duas opções de curso, apontado a sua ordem de preferência. E, diariamente, o sistema vai divulgar a nota de corte preliminar de cada carreira, com base na nota do Enem do candidato.

No momento da inscrição, no entanto, o estudante deverá especificar uma entre as três modalidade de concorrência existentes: as vagas destinadas à ampla concorrência, as reservadas pela recente Lei das Cotas ou aquelas definidas pelas políticas de ações afirmativas de cada instituição,

A primeira chamada com o resultado dos selecionados já está prevista para sair no 14 deste mês. A segunda convocatória, no próximo dia 28. Os estudantes que não forem selecionados nessas chamadas ainda podem aderir à lista de espera para preenchimento das vagas remanescentes. / DAVI LIRA