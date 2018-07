Concorrente (muito) leal

Av. Roque Pretroni Jr., 1.089,

A leitora Rosângela agradece à Fnac do Shopping Morumbi pela dose de realismo. Ela e as filhas até esperavam que o Aniversário da Draculaura fosse uma tarde de terror. Mas não do tipo que pode envergonhar até o mais ordinário dos condes. Muito gentil, a loja informou que, ao contrário do que foi indicado pelo Divirta-se, não haveria nenhum evento no local. E, demonstrando um atípico amor pela concorrência, sugeriu que Rosângela fosse a outra livraria do shopping, ou à Livraria Cultura do Conjunto Nacional (onde o evento também estava previsto). O curioso é que Draculaura comemorou sim o aniversário naquela unidade da Fnac e naquele mesmo dia, com um pouco de atraso. Aparentemente, o pessoal da livraria não sabia mesmo da festa. A editora iD, coorganizadora do evento, diz que fez sua parte. A Fnac, que "lamenta o problema de comunicação ou transtorno"...