Concreto cai de ponte e prejudica trânsito na Tietê Parte do reboco da Ponte da Casa Verde caiu na pista local da Marginal do Tietê por volta das 9h50 desta quinta-feira, 26, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Duas faixas da via, sentido Castelo Branco estão interditadas por agentes da CET.