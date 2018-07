Concurso abre 75 vagas para alerta de desastres

Carlos Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, diz que a pasta trabalha "24 horas por dia" para fazer a inauguração do espaço no dia 1.º de dezembro. O principal objetivo do centro será monitorar deslizamentos de encostas e enxurradas para conseguir alertar moradores de áreas de risco antes que eles sejam vítimas de acidentes - como ocorreu na Região Serrana do Rio no início deste ano.

De acordo com Nobre, no próximo ano o centro também deverá monitorar o colapso da safra de subsistência por causa da seca no Nordeste.

O centro funcionará em tempo integral - meteorologistas trabalharão em quatro turnos de seis horas.