Concurso da Illy Café premia produtores A Illycaffè recebe, até o dia 22 de setembro, inscrições para a 18ª edição do Prêmio Illy de Qualidade do Café para Espresso. O concurso distribuirá este ano mais de US$ 100 mil em prêmios, entre os 50 produtores finalistas. Tel. (0--13) 3219-2780.