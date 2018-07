Concurso da National Geographic escolhe melhores fotos de 130 países

O concurso mundial de fotografias National Geographic Photo Contest 2011 já começou a seleção dos concorrentes. Na edição anterior foram 16 mil fotos submetidas por fotógrafos de 130 países diferentes. Em 2011 os concorrentes puderam inscrever suas fotos em três categorias: pessoas, lugares e natureza. As imagens serão julgadas pelos fotógrafos da National Geographic Tim Laman, Amy Toensing e Peter Essick e algumas das fotos podem ser vistas pelo site do concurso: http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/photo-contest/. Os vencedores serão divulgados no dia 15 de dezembro.

