Concurso de bartenders faz sua final no Brasil Márcio Silva bebe no serviço. Mais que isso: ganha para beber. "Por dia, tomo pelo menos dez coquetéis." Consultor de bares, é o brasileiro por trás do World Class, o maior concurso de bartenders do mundo. Oscar da coquetelaria, o evento está na 4.ª edição e, pela primeira vez, tem sua final mundial no Brasil - as anteriores foram em Londres, Atenas e Nova Délhi. Vai até sábado no Copacabana Palace, no Rio.