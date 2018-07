Concurso de fotos traz olhar infantil sobre questões ambientais

Talento mirim

Acaba de ser concluída a primeira edição do concurso Children's Eyes on Earth International Youth Photography Contest, criado para destacar o olhar das crianças e adolescentes sobre questões ambientais ao redor do mundo. A vencedora foi a menina russa Anastasya Vorobko, de oito anos, com um retrato de um pássaro diante da poluição de uma chaminé de fábrica.

"(O concurso) realmente me inspirou a continuar tirando fotos para contar histórias. Eu queria mostrar a todos o quão ruim é o ar em nossa cidade. Eu vejo o pássaro nesta foto como se carregasse uma mensagem ao redor do mundo, com a esperança de que os adultos de todos os lugares comecem a cuidar do ar que nós respiramos", diz a garota de São Petersburgo.

A foto dela, de título "SOS", foi selecionada dentre mais de 4 mil outras tiradas por jovens de até 17 anos de mais de 90 países.

Na visão dos jurados, a imagem mostra uma maturidade artística muito além dos oito anos de idade da fotógrafa.

No júri convidado para avaliar os competidores estavam membros de agências de notícias como Reuters e Associated Press e da revista National Geographic, entre outros.

