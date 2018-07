Concurso de qualidade de café em Amparo (SP) O Sindicato Rural de Amparo está promovendo o 1º Concurso Regional de Qualidade de Café de Amparo, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Região, etapa classificatória para o 7º Concurso Estadual Prêmio Aldir Alves Teixeira, Safra 2008. Os cafés serão julgados conforme o processo produtivo: via seca café natural e via úmida café cereja descascado. Os cinco melhores de cada grupo serão escolhidos dia 26. Tel. (0--19) 3807-2837.