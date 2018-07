Concurso desafia estudante a criar soluções ambientais Estimular a criatividade e a capacidade de inovação dos estudantes do País com o objetivo de desafiá-los a encontrar soluções para o melhor uso dos recursos naturais - energia, água e terra cultivável - foram os objetivos que levaram um dos três principais grupos de ensino do Brasil, o Pitágoras, a criar o prêmio nacional Criativação - Sustentabilidade. Os vencedores de cada uma das duas categorias - alunos de ensino médio e de graduação de ensino superior - irão receber R$ 10 mil cada. Os candidatos devem enviar um projeto descritivo do invento, com justificativa, objetivo, descrição das etapas de construção, relação de materiais e apreciação de viabilidade prática e impactos. É preciso anexar ao projeto um termo de originalidade, um documento da instituição de ensino comprovando a matrícula do aluno e a indicação, no envelope, da categoria em que o estudante vai concorrer. As propostas vão ser avaliadas pelos critérios de adequação ao tema, originalidade e a eficácia para a sustentabilidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de novembro. Todas as regras e os modelos de documentos de inscrição estão nos sites Pitágoras e Congresso Pitágoras.