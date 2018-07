Concurso do Exército britânico premia melhores fotos tiradas por soldados

LONDRES - Um Concurso de Fotografia do Exército Britânico premiou fotos e vídeos feitos pelos soldados em serviço. As fotos e vídeos são divididos em 12 categorias, que incluem trabalhos profissionais e amadores dos combatentes do Exército.

Em 2011, a maior parte das imagens finalistas mostra soldados em treinamento ou em missão na província de Helmand, no Afeganistão, cujo controle foi cedido às forças locais no último mês de agosto.

