Concurso do melhor pastel de feira se profissionaliza A eleição do melhor pastel de feira de São Paulo, promovida pela Prefeitura, vai dobrar de tamanho e se profissionalizar. O julgamento agora será às cegas e o resultado, transmitido em dois telões na Praça Charles Miller, no Pacaembu, no próximo dia 27. A bicampeã e pasteleira mais famosa da cidade, Maria Yonaha, de 60 anos, deixará a competição para virar um dos 20 integrantes do júri, formado por chefs e críticos gastronômicos.