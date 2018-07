Concurso mundial de coros é afetado pela gripe H1N1 na Coreia A Coreia do Sul informou neste sábado que 14 indonésios que participavam de um concurso mundial de coros estão infectados pelo vírus da gripe H1N1 e que mais de mil participantes do evento foram enviados para casa. Está é a maior quantidade de casos informados em um único dia no país.