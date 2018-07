Concurso no MT será aplicado em janeiro e fevereiro O governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR), anunciou hoje que as novas provas do concurso público suspenso no último domingo serão realizadas em duas etapas, em 31 de janeiro e 21 de fevereiro. Maggi voltou a descartar que suspeitas de fraude tenham provocado a suspensão do concurso, no qual 274 mil candidatos concorriam a 10.086 cargos na administração pública estadual.