Concurso nos EUA premia raios X com objetos engolidos por animais de estimação

'Eles Comeram O Quê?'

Um cachorro que engoliu nove bolas de sinuca rendeu um prêmio de raios-X de animais de estimação nos Estados Unidos.

A imagem, enviada pela veterinária Vanessa Hawksin, do Hospital Veterinário de Bayshore, em Warrenton, no Estado de Oregon, venceu o concurso chamado "Eles Comeram o Quê?", promovido pela revista americana especializada Veterinary Practice News.

A cada ano, a revista recebe de veterinários dos Estados Unidos exames de animais de estimação que engoliram os objetos mais estranhos.

Além do cachorro que engoliu nove bolas de sinuca, o concurso deste ano contou com vários outros destaques, como o gato que engoliu uma corda de violão, que percorreu todo seu corpo.

Ou então, Penelope, a pata de dois anos que insistia em engolir pregos e pedras. Ela teve um prego e uma rocha retirados de seu estômago no hospital veterinário de Falls Road, em Maryland.

Dois meses depois, a pata teve que voltar para uma nova cirurgia, depois de engolir outro prego.

Um cão do Estado de Iowa mastigou um tubo de cola e acabou engolindo o conteúdo. A cola se expandiu em seu estômago tomando a forma do órgão. Mas, os veterinários conseguiram retirar a "escultura" do estômago do cão.

Outro exemplo é o do buldogue Prince Edward, operado na Clínica Veterinária de Woodstock. Ele engoliu a dentadura da dona, que encontrou em uma tigela de sorvete.

"A dentadura foi devolvida à dona e ela está sorrindo de novo", informou a revista. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.