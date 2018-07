Concurso pelo Twitter dava ciclo de fertilização A clínica de medicina reprodutiva Origen, que tem unidades em Minas e no Rio, suspendeu ontem a realização de um concurso que premiaria cinco mulheres com um ciclo de fertilização grátis. A campanha fere os artigos 58 e 71 do Código de Ética Médica, que proíbe "o exercício mercantilista da medicina" e promoções. O código diz que os médicos não podem oferecer seus serviços como prêmio.