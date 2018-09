Concurso premia fotos inovadoras de paisagens britânicas

A fotografia de uma manhã gelada no Castelo de Corfe, em Dorset, foi a grande vencedora do prêmio "Take a View - Landscape Photographer of the Year 2010', que seleciona as melhores imagens de paisagens na Grã-Bretanha.

Entre as milhares de fotos enviadas este ano por fotógrafos profissionais e amadores estavam imagens de praias desertas e montanhas remotas, mas também de cidades grandes e áreas industriais.

A ideia do prêmio, criado pelo fotógrafo Charles Waite, era servir de plataforma para imagens que simbolizam o país e os tempos atuais e que servirão como um registro no futuro.

"A extraordinária coleção de imagens deste ano captura a tremenda variedade de paisagens no país e nos ajuda a apreciar o papel que elas têm como sistemas naturais de apoio à vida - filtrando e armazenando água, protegendo solos férteis, segurando o carbono que causa mudança climática, absorvendo água de inundações, nos protegendo de tempestades", disse Helen Phillips, diretora executiva da organização Natural England, que apoia a competição.

"O concurso é uma lembrança do quão valiosas são nossas paisagens e do quão importante é preservá-las."

A edição de 2010 do prêmio também conta com o apoio da Network Rail, que administra a rede ferroviária do país. As estradas de ferro foram o tema de uma das categorias do concurso de fotografias.

"Por mais de 150 anos, o sistema ferroviário ajudou a conectar pessoas em toda a extensão do país; é uma importante parte da vida britânica", disse o diretor de operações e atendimento ao consumidor da Network Rail.

"Por mais de 150 anos, o sistema ferroviário ajudou a conectar pessoas em toda a extensão do país; é uma importante parte da vida britânica", disse o diretor de operações e atendimento ao consumidor da Network Rail.

"Por isso apoiamos essa competição que captura tanto nossa rede ferroviária como o resto da vida britânica de forma tão espetacular."