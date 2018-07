Concurso premia imagens incríveis da vida no microscópio

O mundo incrível no microscópio

Um concurso premiou em dezembro incríveis imagens de seres vivos feitas com o auxílio de microscópios.

Mais de 2 mil trabalhos participaram do concurso Olympus BioScapes Digital Imaging. Os vencedores foram escolhidos com base no campo da ciência que as imagens abordam, a beleza delas e o conhecimento técnico necessário para fazê-las.

Os seres vivos são retratados em cores vívidas e com detalhes raramente vistos em várias das imagens premiadas.

Além dos dez primeiros colocados, o concurso também premiou com menções honrosas 62 fotos e vídeos.

Uma seleção das melhores imagens faz parte de uma exposição itinerante que irá visitar diversas cidades dos Estados Unidos neste ano.