Concurso público para vagas na CET-SP é cancelado O concurso público da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) deste domingo, 25, foi cancelado por falhas nas distribuição dos cadernos de questões para alguns prédios onde a prova seria realizada. De acordo com a jornalista Raquel Esteves, que deveria realizar a prova na ETC Carlos Campos, no Brás, as provas, que chegaram com cerca de duas horas de atraso, vieram trocadas, impossibilitando a realização do exame. Segundo ela, diversos candidatos organizaram um abaixo assinado e pretendem abrir um Boletim de Ocorrência (BO). A Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), responsável pela organização da prova, manifestou que se responsabiliza pela realização de um novo exame e pelo ressarcimento dos gastos daqueles que compareceram aos locais de prova neste domingo, 25. As novas datas serão publicadas no Diário Oficial do Município de São Paulo e os candidatos receberão novamente a carta de convocação para a prova, de acordo com as normas do edital. Para informações sobre a nova prova e processo de ressarcimento o candidato deverá acessar o site da fundação a partir de domingo, 1. O concurso iria preencher as seguintes vagas de nível médio/técnico: Agente de Manutenção de Veículos, Agente de Pesquisa, Agente de Transporte, Assistente de Administração, Operador de Monitoramento e Informações de Trânsito, Operador de Trânsito, Técnico Automobilístico, Técnico de Enfermagem do Trabalho, Técnico de Infra-Estrutura, Técnico de Projetos, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico de Sinalização de Trânsito e Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação. E de nível superior: Advogado, Analista de Gestão, Analista de Tecnologia da Informação, Analista Técnico, Enfermeiro, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Gestor de Educação de Trânsito, Gestor de Trânsito e Médico.