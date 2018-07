Concurso vai selecionar 20 projetos Estão abertas até o dia 3 de novembro as inscrições para o Concurso de Apoio à Produção de Obras Audiovisuais Digitais Inéditas de Curta-Metragem, sobre o tema Cultura e Transformação Social - Nós na Tela. Os 20 projetos selecionados serão contemplados com o valor de R$ 30 mil cada um. Os participantes devem ter entre 17 e 29 anos e ser integrantes ou egressos de oficinas audiovisuais. Os filmes, nos gêneros documentário e telerreportagem, devem ter 15 minutos de duração. A íntegra do edital está no site www.cultura.gov.br e no blog do Nós na Tela (www.culturadigital.br/nosnatela). Mais informações pelo tel. (11) 5084-3252.