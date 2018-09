Concursos da Quina e Dupla Sena acumulam

Não houve acertadores na Dupla Sena 911, cujas dezenas sorteadas foram: 1.º sorteio) 01 - 06 - 27 - 28 - 35 - 47; 2.º sorteio) 05 - 10 - 14 - 24 - 25 - 44. A Quina do 1º sorteio saiu para 37 apostadores que ganharam R$ 3.292,90 cada; a Quadra, para 3997, que levarão R$ 29,03 cada. No 2º sorteio 47 pessoas fizeram a Quina e receberão R$ 2.592,29 cada. E a Quadra saiu para outros 2419 apostadores, que foram premiados individualmente com R$ 47,96. A estimativa de prêmio para a próxima Dupla Sena, em 3 de novembro, é de R$ 2,3 milhões.