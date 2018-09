Concursos também estimulam produção

Hoje será lançado o livro Escritor na Escola, uma publicação de nove textos de alunos - poesias, crônicas e contos - de algumas escolas públicas. O livro nasceu de um projeto da Academia Paulista de Letras e do Centro de Integração Empresa-Escola para incentivar a leitura.

Neste ano, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, em parceira com a Câmara Brasileira do Livro (CBL), lançou o 1.º Prêmio Ser Autor. Participaram alunos da rede e também os professores. A antologia, com 123 trabalhos, foi lançada na Bienal do Livro.

Na rede municipal paulistana foram escolhidos 20 desenhos de alunos que ilustrarão as capas dos cadernos distribuídos com o kit escolar no ano que vem. O tema do concurso, que está na segunda edição, foi O Melhor Lugar do Mundo.

Também no ano que vem, o Colégio Nossa Senhora do Carmo promoverá um concurso de redação entre seus alunos, cujos textos vencedores serão organizados em um livro. O tema já foi definido: Cuidar do que Está Próximo. "Pode ser interpretado como a natureza ou como os outros seres humanos. É bem abrangente", diz a professora de ciências Izabel Cristina Stankezicius, que idealizou o prêmio.

Para Izabel, os benefícios vão muito além do estímulo à capacidade produção de textos. "O mundo dos estudantes às vezes é muito restrito, gira em torno da família e da escola. Com esses prêmios, eles começam a expandir a visão, ficam mais preparados para a vida fora daqui."