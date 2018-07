Condado galês reduz iluminação pública para economizar

O maior condado do País de Gales, Powys, está desligando dois terços da iluminação pública para economizar dinheiro e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. As lâmpadas de 9 mil postes foram desligadas. A administração regional afirma que a conta de luz era de quase US$ 1 milhão por ano e vinha aumentando - por isso, diz ter adotado "uma abordagem radical". Os administradores locais dizem que o plano também vai reduzir as emissões de dióxido de carbono em mais de mil toneladas por ano e reduzir a poluição visual por excesso de luz. Mas a decisão da administração do condado de Powys foi criticada por moradores da região, que dizem que a medida está causando um aumento da criminalidade. As áreas cobertas por câmeras de segurança, faixas de travessia de pedestres e grandes avenidas não estão sendo afetadas pela medida, e a administração regional também promete revisar sua política de deixar algumas ruas totalmente às escuras. Mas as autoridades afirmam que as economias têm que sair de algum lugar e, com o alto custo da energia elétrica, mais partes da Grã-Bretanha também podem acabar no escuro. Cerca de um terço das administrações regionais galesas e diversas outras na Inglaterra estão estudando a possibilidade de fazer o mesmo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.