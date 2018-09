Condenação a fiscais do IPEM é mantida em Urânia-SP A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença que condenou fiscais do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) de Urânia (SP) por terem sido flagrados recebendo propina de gerente de um posto de gasolina para não relatarem irregularidades.