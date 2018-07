Condenação causa ''perplexidade'', diz advogado de Gilberto Kassab

O advogado do prefeito Gilberto Kassab, Ricardo Penteado, informou ontem por meio de nota que irá recorrer da decisão. Segundo Penteado, a tese citada pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Aloísio Sérgio Resende Silveira, havia sido "derrotada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desde 2006".

Penteado se refere à decisão que considerou legais doações de concessionárias do governo federal para a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Causa perplexidade e insegurança jurídica que assuntos e temas já decididos há tantos anos pela Justiça sejam reabertos e reinterpretados sem nenhuma base legal", afirma. "Por esse mesmo motivo seriam cassados desde o presidente Lula até o vereador do menor município do Brasil."

O inciso 3º do artigo 24 da Lei das Eleições (Lei 9.504/97) proíbe "concessionário ou permissionário" de fazer doações de qualquer espécie a candidatos ou partidos políticos. E embora a última manifestação do TSE, em 2006, tenha considerado legal doações de empresas com participação em concessionárias, votos proferidos no passado pelos ministros Cezar Peluso, Carlos Ayres Brito e Ellen Gracie repudiaram a prática.

Vereadores procurados pela reportagem para confirmar se haviam sido notificados sobre a decisão judicial não quiseram se pronunciar. Só Marco Aurélio Cunha (DEM) comentou a decisão. A condenação, no entanto, pode não ter sido estendida a ele. Só na terça-feira será possível saber seu alcance.

Cunha foi quem mais recebeu, proporcionalmente, doações consideradas ilegais. Dos R$ 286,6 mil arrecadados pela campanha em 2008, R$ 150 mil (52,3%) saíram do caixa da S.A. Paulista, apontada pela promotoria como acionista da Renovias, concessionária responsável por rodovias em São Paulo. O tucano Police Neto aparece em segundo, com R$ 270 mil da AIB e R$ 135 mil de três empresas impedidas de fazer doações, totalizando 40,7%.

"Qualquer que seja a decisão, vai ter uma defesa adequada. É um absurdo jurídico. Fui o vereador que menos gastou e com todas as contas publicadas. Não há menor dúvida sobre o zelo que eu tive e a decência da minha campanha. Gastei um valor irrisório perante todos os outros. Foi uma campanha paupérrima. Agora, com essa regra dos 20% que ele (juiz) inventou, eu poderia arrecadar muito mais de outras fontes e gastado dez vezes mais na minha campanha que não teria problema. Isso é uma rasteira na democracia", diz Cunha.

A AIB é acusada de ser uma entidade de fachada do Sindicato da Habitação de São Paulo, o Secovi, para fazer doações para políticos. Nas últimas eleições, tanto AIB como Secovi teriam doado mais de R$ 10 milhões. Na eleição de 2008, Kassab teria recebido R$ 300 mil. Outros R$ 2,3 milhões teriam sido repassados pela entidade e por empreiteiras que tinham contrato com a Prefeitura via diretório nacional do DEM. As doações feitas AIB foram reveladas pelo Jornal da Tarde, em dezembro de 2008.

Em maio de 2009, o Ministério Público de São Paulo denunciou 29 vereadores e/ou suplentes pelo recebimento de doações ilegais na campanha de 2008. Segundo representação do promotor Maurício Antônio Ribeiro Lopes, os parlamentares receberam doações ilegais da AIB e outras empresas.