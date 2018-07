Condenação para grupo totaliza 289 anos de prisão

De acordo com o Gaeco, a quadrilha era formada por uma rede com um grupo principal e subgrupos. O grupo principal negociava a cocaína, que então era vendida pelos outros traficantes principalmente em cidades pequenas da região. Os líderes do grupo pegaram penas superiores a 40 anos de prisão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e formação de quadrilha.

Zeildo Muniz de Souza e Thiago Vieira Braga da Silva foram condenados, cada um, a 46 anos e 11 meses de prisão, em regime fechado. Outro líder, Ademilson dos Santos, foi condenado a 44 anos de reclusão, também em regime fechado, e seu comparsa, Sandro Ricardo da Silva, a 38 anos de reclusão, também em regime fechado. As sentenças, segundo a assessoria do Ministério Público, foram dadas por um juiz da comarca de Cardoso, cuja identidade não foi revelada. Todos os acusados estão presos, mas nove deles conseguiram da Justiça o direito de recorrer em liberdade.