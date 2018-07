Condenada mulher que gravou vídeo e expôs traição na internet

SOROCABA - A mulher que expôs em rede social na internet a traição que sofreu da melhor amiga foi condenada a pagar R$ 67 mil de indenização à suposta amante do ex-marido, em Sorocaba. A decisão, do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo, ainda admite recurso.

O caso, que teve repercussão nacional em 2010, ficou conhecido como "barraco de Sorocaba". A desconfiança começou quando a advogada V.O., de 35 anos, descobriu que sua amiga J.C., de 33, conversava com frequência com seu marido pela internet.

V.O. conseguiu comprovar a traição quando encontrou centenas de e-mails trocados entre os dois. Ela reuniu as provas, chamou a mulher em sua casa e gravou um vídeo em que apresentava os e-mails e a agredia.

As imagens mostravam a advogada agarrando J.C. pelos cabelos, derrubando-a sobre uma cadeira. Em 27 de junho, V.O. postou o vídeo em sua página no Orkut e uma hora depois ele estava espalhado por toda a rede.

As duas mulheres e os seus maridos eram amigos próximos. V.O. e o marido foram padrinhos de casamento do casal.

A suposta amante entrou com ação por danos morais. De acordo com o advogado, Márcio Leme, a decisão do Tribunal não levou em conta a traição, mas a humilhação pública sofrida pela cliente.

O TJ aceitou a tese de que não se pode expor a privacidade de outra pessoa. Para Leme, o tribunal considerou que V.O. praticou um ato ilícito ao ter planejado a ação, além de ter declarado à imprensa, na época, que o fez por vingança.

De acordo com o advogado, o valor da indenização não repara a humilhação sofrida pela vítima, mas ao menos penaliza a autora da ofensa. A advogada informou que vai recorrer