Condenado na Bahia PM que matou recruta da Marinha Um policial militar acusado de matar um recruta da Marinha, em 2007, em Salvador, na Bahia, foi condenado hoje a 18 anos de prisão em regime fechado. A decisão é do 2º Tribunal do Júri. O rapaz foi morto no bairro do Cabula. Testemunhas relataram à polícia que a vítima e um amigo andavam pela Rua Silveira Martins quando arremessaram algumas pedras contra um ponto de ônibus vazio. Em seguida, eles foram surpreendidos por três policiais militares em uma viatura. Os PMs efetuaram diversos disparos contra os jovens. O recruta da Marinha morreu no local. Os outros envolvidos no crime ainda não foram julgados.