Condenado no caso João Hélio cumprirá pena em abrigo O juiz Marcius da Costa Ferreira, da Vara da Infância e da Juventude, determinou hoje que um dos condenados pela morte do menino João Hélio cumpra a pena de semi liberdade em um Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) fora da capital. Com essa decisão, o jovem fica excluído do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. A audiência sobre o caso durou cerca de quatro horas.