Condenado no mensalão, deputado Pedro Henry renuncia e se entrega à polícia

A PF informou por meio do Twitter que o parlamentar entregou-se na superintendência do órgão no Distrito Federal. Antes de se apresentar à polícia, Henry encaminhou uma carta de renúncia à Câmara dos Deputados.

"Senhor presidente, não seria este o desfecho da vida pública que eu havia planejado, mas não vou expor esta instituição mais do que já se encontra exposta por este episódio", disse Henry na carta, entregue por volta das 12h desta sexta-feira.

"Apresento a vossa excelência minha renúncia deste mandato em caráter irrevogável", acrescentou.

Pedro Henry era líder do PP à época do mensalão, esquema de compra de apoio político no Congresso operado durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF).

Henry recebeu dinheiro do esquema, de acordo com o STF, e foi condenado a uma pena de pouco mais de 7 anos pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello))